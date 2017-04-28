司改新措施 邱太三：修法被害人可自行上訴

邱太三今開記者會說明被害人權益保護新作為。(陳志賢攝)

為避免被害人在刑事訴訟權益上的失衡，法務部長邱太三今表示，法務部將維護被害人的權益，規劃在刑事訴訟法修法增訂被害人訴訟參加制度，被害人對於判決不服，若檢方未提上訴，可自行提起上訴；被害人對加害人量刑、假釋均可表示意見。

邱太三指出，司法改革將努力照顧犯罪被害人的權益，現行除了各地地檢署結合財團法人犯罪被害人保護協會的資源，提供被害人法律諮詢、訴訟協助、心理諮商、被害人補償申請協助等，仍須有更精進作為。

邱太三說，為提供被害人訴訟上地位，規劃在刑事訴訟法修法增訂被害人訴訟參加制度，並已提交司法改革國是會議，在制度完成立法前，即啟動積極配套作為；包含訴訟全程提供法律協助，社會矚目安件偵查結果主動告知，充實保護協會專業人力，強犯輔導技巧，與警察機關合作，提供被害人全程協助。

日後地檢署在偵查終結公告時，第一時間主動通知被害人或其家屬，案件在審理期間，公訴檢察官主動聯繫被害人有無出庭引述意見需求；矯正署與保護協會合作，保護協會徵詢被害人對於加害人假釋的意見並送交矯正機關，被害人或家屬有知悉加害人出監需求者，得透過保護協會向矯正機關申請加害人出監通知。

另將增加保護協會現有人力，專業員額，協會強化同理心訓練；由保護協會人員與警察機關「犯罪被害保護官」建立聯繫窗口，於殺人案件發生後，主動關懷被害人，依被害人需求提供即時協助，並律定以「相驗」時作為案件交接時點，由保護協會提供被害人協助。

(中時)