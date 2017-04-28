川普怕惹麻煩拒再與小英通話 柯P：那也是對的

北市府舉辦2017台北世大運，募得BMW總代理汎德公司提供200台「BMW大7」系列，將用來接送各國貴賓。台北市長柯文哲今天與BMW總代理汎德公司一同進行合作啟動儀式。媒體也問及，美國總統川普拒絕總統蔡英文通話的提案，聽聞川普因不想給大陸惹麻煩直接拒絕，柯文哲表示，「那也是對的。」

搶先試乘，柯文哲笑說「台灣外交困難，用最好的車子給各國外賓。」

柯文哲說，現在台灣外交這麼困難狀況下，利用世大運邀請姐妹市市長，因此各國政要都會來。提到外交，媒體也問及，美國總統川普拒絕總統蔡英文通話的提案，他怎麼看？聽聞川普因不想給大陸惹麻煩直接拒絕，柯文哲表示，「那也是對的。」

媒體追問，拒絕是對的嗎？柯文哲說，美國有美國的考量 ，台灣在世界棋盤上只是一個棋子，「只是我們怎麼做一個有用、重要的棋子」，坦白講我們還是一個小國，以小事大，需要智慧。

至於這樣會不會覺得蔡英文很沒面子？柯文哲，還好啦！外交政策本來就實力原則。

(中時)