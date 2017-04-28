林奕含曾遭誘姦 台南女中：當時並不知情

當年的林奕含是台南女中漂亮寶貝。（資料照片）

2009年畢業於台南女中的林奕含，以滿級分考上醫學系的林奕含，27日傍晚在住處被家人發現上吊自殺，今年2月出版首部長篇小說《房思琪的初戀樂園》熱銷，進入五刷，出版社今早公開林奕含父母聲明，證實書中描述皆為女兒當年曾被補習班名師誘姦，引發痛苦憂鬱的真實記錄，引發震撼。

台南女中昨晚先是得知林奕含自殺噩耗，遺憾5月26日原本邀約奕含返回母校，但已經無法實現，今早又得知奕含雙親公開的聲明，大感訝異。

校方表示，這段過去，校方並不知情，當年教林奕含的導師今天甚至難過到無法上課，「但有一小段期間因為發生一些狀況，而沒有到校。」校方推崇，林奕含個性很好，待人親切和氣，發生這種事，大家都很難過。教育界對此事表示，整件事未經證實，而且是校園發生，需要家長出面說明，由檢警介入調查。

(中時)