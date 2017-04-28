4/28日中視午間新聞搶先看

面見川普談美投資? 郭台銘:記憶不好.忘了

據傳鴻海董事長郭台銘周四拜訪白宮，停留兩個小時，但他不願證實是否見了美國總統川普。只說「記憶不好，恐怕忘了」, 但證實在白宮內談了美國製造，也簽了約，到時會公布

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屏東霧台秘境泡湯 遇溪水暴漲1死2受困

被稱為「祕境」的屏東縣霧台鄉哈尤溪溫泉，昨天下午4點多，一對陳姓父子與友人在回程途中，因溪水暴漲，71歲的陳姓男子遭溪水沖走，另2名男子受困.

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日月潭"九龍琉璃球" 無故突爆引揣測...

日月潭日月行館大廳的九龍琉璃球，號稱是世界最大琉璃藝術品，極具人氣靈氣，昨天早上九點多，九龍琉璃竟然突然無故爆開，巨大聲響嚇壞飯店人員，爆炸原因還有待查明。

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(中時電子報)