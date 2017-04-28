中市府多元措施改善空汙 PM2.5逐年下降

台中市府表示，已要求台中火力發電廠建立降載機制，於空品不良期間降載達22次。（盧金足翻攝）

台中市環保局鼓勵民眾騎電動機車，推動綠色交通工具。（盧金足翻攝）

台中市府表示，依環保署自動測站PM2.5年均值，台中市2014年至2016年分別為27.0微克/立方米、23.5微克/立方米及22.8微克/立方米，呈現逐年遞減趨勢。

環保局針對台中火力發電廠等大型汙染源，也制定生煤管制自治條例約束，目前已陸續降載22次，減碳量累計5萬8577公噸。未來將持續督促完成燃氣機組更新及煤倉室內化，讓空氣品質向上提升。

市府表示，為改善空汙，執行86項空汙減量措施，包含12項全國領先及全國首創政策，成功讓 細懸浮微粒PM2.5逐年下降，緩解空汙。

為大幅改善空氣品質問題，市府強調，2015年跨局處成立空汙減量工作小組，從固定源、移動源、逸散源、環境監測及綜合性管制五大面向執行86項空汙減量措施。

「其中12項全國領先及全國首創！」環保局指出，包括全國最完整空品資訊、大眾運輸成長率全國第一、加碼二行程機車汰換補助、燃油鍋爐改燒天然氣、首創稻稈氣化發電等措施，力行減碳、管制汙染、發展綠能。

針對台電、中龍鋼鐵等大型汙染源，市府已於2016年制訂生煤管制自治條例，督促降低碳排放量，市府更要求台中火力發電廠建立降載機制，於空品不良期間成功降載達22次，減少發電1億1094萬600度。

環保局說，台中火力發電廠已投入92億，進行中一機至中四機機組設備改善，以及投資140億興建3座棚式煤倉，預計在2021年底前完成；中龍鋼鐵也將投入90億，並承諾於期限前完成冶金煤堆置場改善工程。

對全市營建工地及台中港區等空汙重點區域，市府也藉由電力業加嚴標準、鋼鐵業加嚴標準、鍋爐加嚴標準及潔淨燃料等措施管制，實踐源頭減量與末端防制設備維護，讓汙染排放量逐漸下降。

環保局表示，台中市隨著人口成長，工廠登記廠家及汽機車數量持續增加，兩年來空汙減量小組積極推動各項改善措施，展現卓越成果此外，針對移動汙染源，市府全國首創加碼補助二行程機車汰舊換購。

2015至2016年淘汰二行程機車達12萬5905輛，較2014年30萬2550輛下降約42%，今年編列7100萬經費持續推動二行程機車汰換，配合中央三年內汰除百萬輛目標。

市府表示，推動清潔車加裝濾煙器達173輛，數量全國第一；推廣綠色運輸，購置55輛電動巴士，成長率全國第一，統計2016年全市公車載客量累計達1億3570萬8056人次，估算PM2.5約減量87.9公噸，逐步打造綠色城市。

(中時)