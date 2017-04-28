LPGA》曾雅妮傷心！北德州賽首輪爆本季最差79桿

曾雅妮難堪揮出本季最差成績79桿，北德州賽復活無望。(美聯社資料照)

休息調整3周後再出發，但曾雅妮今天(28日)卻在北德州大獎賽首輪，內心再次受傷，這輪交出本季最差成績79桿(+8)，位居並列第137桿，心裡有數恐吞下本季第6場淘汰。

對本季前6場1場晉級5場淘汰的她來說，目前很需要打1、2場好球找回信心，但這個期望似乎在首輪第1洞(球場第10洞)就破滅，一出發就吞下雙柏忌，雖然隨後5洞都打Par，但第16洞到第18洞再揮出雙柏忌、柏忌、柏忌，於標準桿35桿的前9洞(球場後9洞)爆出41桿。

由於前9洞沒打出信心，轉戰後9洞(球場前9洞)依然沒起色，再以0鳥2柏忌36桿作收，這輪79桿是本季參賽7場以來單輪最差成績，全場沒抓1隻小鳥也是本季第1次，心裡難免很受傷。她曾雅妮前6場最差成績於2月澳洲女子公開賽第2輪打出76桿。

韓國女將許美貞首輪65桿(-6)領先群雌，67桿並列第2有7人，包括去年贏得5冠的世界第3泰國女將艾莉雅、去年獎金榜落至百名外的「漂亮寶貝」魏聖美。艾莉雅目前世界排名積分落後「球后」高寶璟1.03分，如果這場比賽奪冠，應可重返世界第2，同時拉近與高寶璟的差距。

高寶璟與世界第2韓將柳蕭然，世界排名積分只差0.77，這場比賽是高寶璟的保后戰，也是柳蕭然的搶后戰，首輪高寶璟以70桿並列第32，還算不差，從2014年10月華彬菁英賽起連續61場未淘汰的柳蕭然，竟在這場攸關世界第1爭奪戰，爆出本季最差成績74桿，並列第88，不僅此戰爭后希望渺茫，還得面臨可能中斷連續61場晉級紀錄。

台灣女將首輪還是老將龔怡萍表現最出色，以69桿並列第18，徐薇淩72桿並列第57，錢珮芸73桿並列第70，李旻與程思嘉同以78桿並列第131。

(中時電子報)