公托優先給教職員 柯P：當作企業福利
台北市公共托嬰中心供不應求，傳出台北市長柯文哲要求把設在學校的托嬰設施「優先」給教職員使用，遭議員質疑偏心公教。對此，柯文哲今天與BMW總代理汎德公司一同進行合作啟動儀式，會後受訪表示，為了鼓勵每個學校更願意釋出空間，讓教職員工小朋友優先，「把它當作企業福利也可以。」
柯文哲說，最近北市府有一個一條龍政策，讓零歲到十二歲，包括托嬰、托幼、小學，都在一起。柯文哲表示，雖然國小有閒置空間，但為了鼓勵每個學校更願意釋出，教職員工小朋友優先，從這個角度來講，就把它當作企業福利。
柯文哲說，對市長來講，政策該怎麼去推，阻力最小、最容易，做成功大家都有好處。
(中時)
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