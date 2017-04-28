神棍謊稱檢查處女膜性侵 判4年半定讞
屏東縣一名父親因反對就讀護校的女兒與男友交往，找來開設神壇的王姓男子講道開示，沒想到王男謊稱要檢查是否為處女，進而性侵少女，事後在議員協調下賠償15萬元欲逃避究責，最高法院認定王男犯行重大，今(28日)將王男判刑4年6月確定。
判決指出，65歲的王清林在家開設神壇，受少女父親之託開導少女，2014年9月1日下午他開車前往少女住處載她外出，他見少女年幼單純可欺，利用她想保護前男友的心態，佯稱要檢查她的處女膜是否有破掉，載她到汽車旅館。
王男在汽車旅館內要求少女檢查前先洗淨身體，然後趁機將她強壓在床上加以性侵，事後少女家人陪同她前往醫院欲驗傷，但她父親慮及王男黑道背景不願告官、不願驗傷隨即返家，僅由議員出面協調，雙方以15萬元和解放棄刑、民事追訴。
由於性侵屬公訴罪，醫院社工仍通報警方追查，檢方起訴後，歷審都認王男罔顧少女年輕、涉世不深、處事經驗不周加以性侵，且犯後否認犯行，考量他與被害人達成和解，將王男依加重妨害性自主罪判刑4年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。