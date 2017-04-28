神棍謊稱檢查處女膜性侵 判4年半定讞

屏東縣一名父親因反對就讀護校的女兒與男友交往，找來開設神壇的王姓男子講道開示，沒想到王男謊稱要檢查是否為處女，進而性侵少女，事後在議員協調下賠償15萬元欲逃避究責，最高法院認定王男犯行重大，今(28日)將王男判刑4年6月確定。

判決指出，65歲的王清林在家開設神壇，受少女父親之託開導少女，2014年9月1日下午他開車前往少女住處載她外出，他見少女年幼單純可欺，利用她想保護前男友的心態，佯稱要檢查她的處女膜是否有破掉，載她到汽車旅館。

王男在汽車旅館內要求少女檢查前先洗淨身體，然後趁機將她強壓在床上加以性侵，事後少女家人陪同她前往醫院欲驗傷，但她父親慮及王男黑道背景不願告官、不願驗傷隨即返家，僅由議員出面協調，雙方以15萬元和解放棄刑、民事追訴。

由於性侵屬公訴罪，醫院社工仍通報警方追查，檢方起訴後，歷審都認王男罔顧少女年輕、涉世不深、處事經驗不周加以性侵，且犯後否認犯行，考量他與被害人達成和解，將王男依加重妨害性自主罪判刑4年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)