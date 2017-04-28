司改會議分組再提檢方定位問題 邱太三：不符議事規定
司改國是會議第三分組委員陳重言律師，因不滿第三分組已決定維持檢察官現行司法屬性，但第四分組委員張靜卻又今提案討論，今天聲明退出國是會議。同為第三分組委員、法務部長邱太三今(28日)早強調，各分組若要增加議案，須先經籌委會同意才能討論。
第三分組先前已就檢察官的司法屬性，作出結論，但今早第四分組委員張靜律師，卻以臨時動議方式，欲再度討論檢察官的定位問題。第三分組委員陳重言律師對此不滿，今早聲請退出國是會議。
身為第三分組委員的邱太三表示，依據國是會議的議事規則，各分組若要增加議案，須先經籌委會同意才能討論。他強調，別組對於分組決議案並沒有規定可以討論，若是有相關議題要合併討論，也須經籌委會同意。
邱太三說，刑事訴訟制度是追求個案的公平正義，對有罪被告進行處罰，以符合正當法律程序，但行政官則是為了追求最大利益、最快效率，可以犧牲某些人的利益。
他說，台灣的檢察官是要平衡被告及被害人的權利，對於被告不利部分也要注意。但美國的檢察官屬於行政官，可以不理會被害人的感受，台灣能否接受？
(中時)
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