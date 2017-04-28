爬旗山地景橋攝影 男不慎摔落河床送醫

旗山地景橋夜色太美，男子橋上攝影不慎摔落河床。(林雅惠攝)

高雄市一名張姓男子今天凌晨1點路過地景橋上發現夜色太美，爬上地景橋上想要拍攝夜景，卻不慎從約3層樓高的橋上摔落河床，旗山消防分隊清晨6點多獲報前往搶救，發現張男受困橋下無法行走，意識清楚，但全身多處骨折，滿頭血跡已經乾涸，坐在沙土地上，警消合力將他緊急救護後送醫。

高雄市消防局旗山分隊表示，今天清晨有民眾在地景橋上運動時，聽到傷者於鬆軟的沙土上呼救聲後，於是趕緊打119報案，消防人員抵達現場後，先用捲式擔架協助患者脫困後，施予頸圈及長背板，再將患者包紮止血並於骨折處固定後送往醫院治療。

張男向救護人員表示，今天凌晨他前往旗山地景橋拍攝夜景，卻因不慎從橋上摔落河床，他摔落後自行爬離溪水處呼救，但由於昨晚下雨又地處偏僻，根本沒有人從該處經過聽到他呼救聲，一直到今天清晨6點多，民眾晨運路過才發現他，並協助報案脫困。

(中時)