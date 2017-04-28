是否與川普通話？ 府：現階段沒規劃
針對稍早有媒體報導「蔡總統盼再次通話 川普拒絕」一事，總統府發言人黃重諺表示，有關是否與美國總統通話，基於台美間良好的互信與默契，「我方理解美方在處理區域事務上的優先順序，而現階段我們也沒有這樣的規劃。」
至於27日路透社專訪時面對社方所提出的假設性提問，黃重諺說，總統的被動回應是不排除，但必須衡量整體情勢與美方考量，從訪談對話全文即可清楚理解總統原意，惟相關報導顯然不精確，容易造成混淆。事實上，在路透社報導刊出後，我方在第一時間也就相關訪談資訊照會各方，避免誤解。
黃重諺說，總統昨天在回應路透社提問是否會再與川普總統進行對話時，總統的回應是：「我們當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。 」這是總統針對路透社假設性提問的被動回應，主要是強調兩國間應保持密切溝通，並且不排除任何可能的形式。
黃重諺指出，蔡總統認為，面對台灣的國際處境，政府不應該過度自我設限，但一定會視整體國際形勢和各方的考量，積極爭取台灣最佳的利益。
(中時)
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