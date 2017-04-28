打壓李晨前女友？ 范冰冰首發文
范冰冰與李晨戀情談得甜蜜，不過李晨舊愛張馨予近日卻被爆以微博小號（分身帳號），發文暗示被范冰冰打壓封殺，風波延燒引發熱議，對此，范冰冰則是繼續跑自己的行程，昨（27日）在微博PO文，發文充滿正能量，不過對於外傳打壓，范冰冰則沒有多做解釋。
張馨予曾與李晨有過一段情，張馨予卻屢按指范冰冰是小三，而李晨為護女友反控張馨予出軌在先，近日再爆張馨予的微博小號，指控遭范冰冰打壓，范冰冰沒理會外界爆料，昨照常在微博發文與粉絲互動，而被選為全球影響百人榜中唯一華人女星的她，也遠赴紐約出席晚宴，范冰冰並在昨發文：「感覺自己正能量爆棚，來吧！48小時往返紐約+上海+橫店！就是這樣的節奏！請繼續！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。