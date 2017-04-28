打壓李晨前女友？ 范冰冰首發文

范冰冰被爆打壓張馨予，對於爆料她沒理會，照常在微博發文與粉絲互動。（圖／本報系資料照片）

范冰冰與李晨戀情談得甜蜜，不過李晨舊愛張馨予近日卻被爆以微博小號（分身帳號），發文暗示被范冰冰打壓封殺，風波延燒引發熱議，對此，范冰冰則是繼續跑自己的行程，昨（27日）在微博PO文，發文充滿正能量，不過對於外傳打壓，范冰冰則沒有多做解釋。

張馨予曾與李晨有過一段情，張馨予卻屢按指范冰冰是小三，而李晨為護女友反控張馨予出軌在先，近日再爆張馨予的微博小號，指控遭范冰冰打壓，范冰冰沒理會外界爆料，昨照常在微博發文與粉絲互動，而被選為全球影響百人榜中唯一華人女星的她，也遠赴紐約出席晚宴，范冰冰並在昨發文：「感覺自己正能量爆棚，來吧！48小時往返紐約+上海+橫店！就是這樣的節奏！請繼續！」

(中時電子報)