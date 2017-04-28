驚語「考試有這麼重要？」 李來希不後悔這麼說

全國公務人員協會理事長李來希（圖，姚志平攝）

反年改團體計劃在520走上街頭抗議，因恰好和國中會考撞期，許多家長希望不要在當天抗議，全國公務人員協會理事長李來希對此則說「不過就是個考試嘛，有這麼重要嗎?」，此番言論引起熱議，李來希後來更在臉書表示，一點都沒有後悔這麼說。

因應反年改團體將在520上街，北一女與成功中學為此更改考場，對於媒體表示有家長認為抗議會波及正在國中會考的學生，李來希昨天受訪時回應，「學生無辜我們有辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去？不過就是個考試嘛，有這麼重要嗎？」，還說「因為一個考試就不吃飯不睡覺了嗎？這國家在這樣下去考上又怎樣？」，並直言這國家就是「考試誤國」，此話一出，引起熱論，不少人批評李來希自私。

對此，李來希在臉書表示，自己一點也不後悔，他寫道:「這段話引起若干爭議，我完全負責，我打從心底這麼想，所以這麼說，一點不假，一點都沒有後悔！」

(中時電子報)