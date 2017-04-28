強強聯手 LV擬砸近4千億收購迪奧

法國「時尚帝國」路威酩軒宣布砸重金收購迪奧全部股份。（圖/美聯社）

法國知名奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）母集團路威酩軒（LVMH），日前宣布砸下131億美元（約3,934.4億台幣），完全收購另一間知名品牌迪奧（Christian Dior）的股份，讓迪奧正式併入其時尚帝國版圖之內。集團董事長、億萬富翁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）此舉，不僅讓他的時尚帝國更加強大，也使競爭對手愛馬仕（Hermes）大感威脅，造成併購當日股價大跌6%。

據美國紐約時報（New York Times）報導，旗下擁有知名品牌路易威登的法國富豪阿爾諾，日前宣布砸下131億美元（約3,934.4億台幣），收購迪奧其餘中小股東共26%股份，正式將迪奧納入其時尚帝國的版圖之內。這次交易案獲得雙方董事會一致贊成，也讓強強聯手的消息，帶動路威酩軒集團股價上漲4.9%、迪奧更是大漲13%；相反地，路易威登的強力對手之一：愛馬仕，卻因此併購案股價大跌6%，未來在奢侈品市場的競爭恐將更加劇烈。

路威酩軒集團董事長、法國億萬富翁貝爾納·阿爾諾。（圖/美聯社）

現年68歲的阿爾諾，是路威酩軒集團現任董事長兼大股東。父親是一間建築公司的老闆，從巴黎綜合理工學院（École Polytechnique）畢業後進入家族企業服務，將公司轉向房地產業務，並擴張至美國境內。1987年10月，利用全球股市大跌的機會，大舉收購由酩悅軒尼詩（Moet Hennessy）和路易威登合併而成的路威酩軒25%股份，並逐步成為第一大股東，實質入主集團管理層，目前已握有47%股份。阿爾諾的身家高達373億美元（約1.12兆台幣），離過一次婚，育有5名子女，是法國第二大、全球第13名的富豪。

目前路威酩軒集團業務不僅有時尚產業，更跨足護膚、香水、彩妝和烈酒等產業，是全球首個市值超過千億歐元的奢侈品集團，除了上述所提及的路易威登和迪奧外，時尚品牌芬迪（Fendi）、手錶珠寶品牌寶格麗（Bulgari）以及旅行箱品牌日默瓦（Rimowa）等都是阿爾諾「帝國」的勢力之一。

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(中時電子報)