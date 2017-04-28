參考北九州輕軌 林智堅盼串聯新竹路網
新竹市積極建設新竹輕軌及大車站計畫，市長林智堅認為，竹市運輸量及城市特性與北九州、岡山市相仿，將參考北九州市「跨座式輕軌」，及岡山車站「東西連通系統」，作為輕軌規畫和平衡前後站發展的範本藍圖。
林智堅上週率團赴日本福岡、岡山、瀨戶內海諸島等地參訪，觀摩當地輕軌建設、車站串聯架構及巨蛋棒球場，作為前瞻基礎建設規劃參考，28日親上火線說明未來建設方向，並透過簡報回顧赴日行所見所聞。
「準時、安全、低碳！」林智堅表示，新竹輕軌路網考量新竹公車路網綿密度較低，竹科園區及市區民眾往往受限車輛誤點、塞車，造成使用率僅達8％，輕軌路網將串聯新竹市區、園區、高鐵特定區、竹北市，導入以交通為導向的都市建設。
(中時)
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