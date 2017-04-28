NBA》一哥加跑車 馬刺挺進西區準決賽遇火箭

馬刺一哥里歐納德(右)28日攻下全場最高29分，幫助球隊挺進西區準決賽。(美聯社)

馬刺再次展現他們在季後賽的豐富經驗！靠著「一哥」里歐納德攻下全場最高29分，法國「小跑車」帕克也有27分進帳，馬刺28日以103比96擊退地主灰熊，4勝2敗挺進西區準決賽，將跟「大鬍子」哈登領軍的火箭碰頭。

打到最後1分33秒，卡特的兩罰俱中，幫助灰熊追到2分落後，可是帕克最後50秒投進中距離，里歐納德最後30.3秒補上兩罰皆進，擴大領先到6分，雖然康利接下來3罰中2，帕克卻又快攻上籃取分，直接重拳擊倒灰熊。

在今年季後賽首輪平均可拿31.2分的里歐納德，無疑是馬刺挺進次輪的最大功臣，但在28日的第6戰當中，帕克讀秒階段連取4分，也展現身為馬刺主控的應有價值，艾卓吉此役貢獻17分、12籃板，米爾斯10分。

灰熊先發5人得分全都上雙，其中以康利26分最高，不過他在決勝關頭突然熄火，造就灰熊無法追上命運，馬克蓋索18分、6助攻與5籃板，查克藍道夫13分、11籃板，40歲老飛人卡特拿下12分，恩尼斯11分。

看到卡特的拚勁，就連向來毒舌的巴克利，都不禁在轉播時稱讚，「卡特以40歲年紀在第6戰嘗試防守里歐納德，且得分上雙，這太難讓人置信了，我非常尊重這個男人，他完全改變了他的比賽，更簡直是在地上打球了。」

(中時電子報)