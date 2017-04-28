南極冰川「血瀑布」百年神秘謎團 來源竟是...

位於南極的血瀑布的源頭終於找了。圖為2006年所攝。(圖/National Science Foundation)

在南極的泰勒冰川（Taylor Glacier）有一道如傷口般的鮮紅裂痕橫躺其中，和白靄靄的景色形成強烈對比，這就是百年前被地理學家發現的「血瀑布」，不斷地湧出的紅色液體的來源數百年也一直成為謎團。直至最近美國大學的最新研究，終於發現了新證據，證實了這個奇景瀑布的源頭是來自於藏於冰川下，並且已形成超過100萬年的鹽湖。

泰勒冰川的「血瀑布」最早是澳洲地理學家於1911年所發現，當時的理論簡單的認為，因為水中含有紅藻(red algae)，所以讓水呈現紅色。之後科學家在2003年時又有新的證據，將原本的說法給推翻，他們指出水中含有豐富鐵質(iron)，在接觸空氣氧化後就變成了紅色，當時他們也認為「血水」是來自於一個有5百萬年歷史的古鹽湖所殘留下來的液體。

而近日阿拉斯加大學費爾班克斯大學（University of Alaska Fairbanks）與科羅拉多大學（Colorado College）的最新研究找出了「血瀑布」真正的源頭，原來不是古鹽湖遺留下的水，而是從藏在冰川之下的，並且是在1百萬年前所形成的鹽湖中，仍不斷流動的水所形成的瀑布，他們透過儀器可以看到「血水」在冰川底下的流動路徑成為了最新的證據。

該團隊剛開始很震驚這個鹽湖紅色的水居然沒有被凍結，還可以在冰川之下流動，而團隊成員佩蒂特（Erin Pettit）表示，在經過研究後發現，是當水結成冰時所釋放出熱能，讓鹽水可以流過冰川，而沒有凍結成冰。

「血瀑布」因為過去長達百年的時間都未能找到源頭，延伸出了許多陰謀論，有人相信這些血水來自於一個被凍結的城市，甚至有人直指這個城市就是失落的帝國─ 亞特蘭提斯(Atlantis)。

(中時電子報)