疑酒後失足跌落港口，男子遺體被發現

林男的遺體在港區被發現，已經死亡多時。（海巡八一大隊提供）

海巡八一大隊出動水下作業小組搜尋，昨天並未發現林男。（黃力勉翻攝）

台東林姓男子26日晚間徹夜未歸，擔任船長的父親昨天上午到安檢所報案，海巡八一大隊獲報後展開搜救行動，但昨天一整天搜救未果，今天上午林男的遺體在港區被發現，已經死亡多時。

37歲的林姓男子，前天晚間有民眾目擊他在富岡港區喝酒，當晚並未回家，林男的父親發現兒子徹夜未歸，昨天上午報警協尋，海巡出動水下作業小組、十五海巡隊出動巡防艇、空勤隊也出動直升機在富岡港周邊搜索，昨天一整天搜尋仍找不到林男的下落。

今天上午林男的遺體浮出水面，在港區旁的卸魚區被發現，救難人員將遺體撈起後，確認是林男，已經死亡多時。

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(中時)