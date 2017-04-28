疑酒後失足跌落港口 男子遺體被發現
台東林姓男子26日晚間徹夜未歸，擔任船長的父親昨天上午到安檢所報案，海巡八一大隊獲報後展開搜救行動，但昨天一整天搜救未果，今天上午林男的遺體在港區被發現，已經死亡多時。
37歲的林姓男子，前天晚間有民眾目擊他在富岡港區喝酒，當晚並未回家，林男的父親發現兒子徹夜未歸，昨天上午報警協尋，海巡出動水下作業小組、十五海巡隊出動巡防艇、空勤隊也出動直升機在富岡港周邊搜索，昨天一整天搜尋仍找不到林男的下落。
今天上午林男的遺體浮出水面，在港區旁的卸魚區被發現，救難人員將遺體撈起後，確認是林男，已經死亡多時。
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(中時)
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