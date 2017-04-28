AIT主席莫健：美支持台灣以觀察員身分參與WHA

總統蔡英文接見美國在台協會主席莫健。（曾薏蘋攝）

美國在台協會理事主席莫健28日表示，美國肯定台灣在預防及管理防疫等衛生議題展現的領導能力，美國強力支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），並且希望台灣今年也能再次參與；莫健並重申美國對於台灣的承諾，不管歷經哪一個政黨執政，均基於《台灣關係法》與彼此共享的價值。

總統致詞時表示，莫健主席於去年10月接任AIT主席不久，即來台訪問。今年1月，她出訪中美洲過境美國休士頓及舊金山期間，莫健主席也特地前來接待跟陪同，這代表美國對台灣最有力、也最堅定的情誼，她要感謝美方的協助與禮遇。

今年是《臺灣關係法》立法38週年，總統也指出，長久以來，美國一直是台灣最重要的夥伴。美方不只在「習川會」前，三度重申《臺灣關係法》，美國國務卿提勒森也在參議院的任命聽證會上，重申美國信守《臺灣關係法》及「六項保證」，展現美國新政府對臺美關係的重視。

總統進一步表示，美國政府也長期支持台灣的國際空間及對國際社會有意義的貢獻。莫健主席本週在台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）公衛研習營也特別提到，美國期盼台灣繼續參與「世界衛生大會」。

總統說，美國和其他理念相近國家，協助及支持台灣參與世界衛生大會，是對台灣國際醫療貢獻的最大肯定，也再次證明，台灣是國際社會不可或缺的夥伴。她也要再次強調，「醫療無國界，參與世界衛生大會攸關國人的健康權益，不應該受到任何理由的剝奪。」

總統表示，期待台美雙方能在既有的雙邊及多邊架構下，加強在反恐、公共衛生、數位經濟、人道救援及婦女賦權等領域的合作。去年底，台美在秘魯APEC峰會上，共同宣布要成立「APEC婦女與經濟子基金」，就是最好的合作範例。相信在台美夥伴關係的基礎上，一定能夠為國際社會做出更多貢獻。

談及提升台美關係，總統期盼未來台美間能夠持續強化「升級版」夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作、更廣泛的經貿往來，以及更堅實的互信合作。

總統進一步指出，在確保區域和平及集體安全上，台灣已經準備好扮演更積極的角色，包括積極響應美國在中東地區的人道援助、加強對國防投資，並與美國國防產業合作，以及啟動潛艦國造計畫。在這個過程中，我政府也會加強和美國政府及相關產業的合作關係。同時，對於美國政府的經貿新政，台灣也已著手準備，期盼未來能以政策及策略合作夥伴的思維，致力建構台美關係的全新架構。

總統提及，台灣也將派出有史以來最大的代表團，參與在華盛頓舉行的「選擇美國投資高峰論壇」， 並且在今年9月籌組農業友好訪問團。期盼透過彼此努力，讓臺美經貿關係越來越緊密。總統也相信在莫健主席的協助下，台美之間的對話會更順暢、更有建設性，也能夠推動更多的合作計畫，持續深化兩國夥伴關係。

莫健致詞表示，很高興自擔任美國在台協會主席一職以來，第二次來台訪問，並有機會能重申美國對於台灣的承諾。他表示，台美關係在歷任美國政府，不管歷經哪一個政黨執政，均基於《台灣關係法》與彼此共享的價值，讓雙方始終維持堅定且良好的友誼。

莫健指出，近年來，美方也很高興能強化及提升雙方合作的層級，並透過與台灣各種的研習合作，讓全世界各地的官員及專家，能夠來到台灣並且向台灣學習，像是本週台美合作舉辦的「公共衛生研習營」，即展現了台灣在預防與管理全球防疫工作的專業能力。

莫健也提到，美國肯定台灣在全球衛生議題上所展現的領導能力，強力支持台灣以觀察員的身分參與世界衛生大會，讓台灣能再次於國際上展現專業能力，並對國際醫療衛生有所貢獻。

(旺報)