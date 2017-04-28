北韓放棄核試 南韓願提裁軍對話

金正恩未如外界預料，在北韓建軍85周年紀念日發動第6次核試，但是這顆未爆彈仍是全球隱憂，圖為韓國《朝鮮日報》2016年報導北韓進行第5次核試的資料照。（圖/中央社）

南韓外交部發言人周四(27日)表示，如果北韓真正放棄核子武器計畫的話，那麼南韓就願意展開與平壤之間的裁軍對話。

《韓聯社》(Yonhap News Agency)報導，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)和美國國家情報總監科茨（Dan Coats）發表聯合聲明，川普政府將致力透過經濟制裁和外交施壓，要求北韓解除核試和導彈計畫，隨後南韓官方也回應，如果北韓真的願意放棄核試，就可以與之展開進一步的裁軍談話。

南韓發言人Cho June-jyuk表示，北韓真誠願意放棄核試，就是開啟兩國對話的大門，因此呼籲北韓，放棄核武是唯一選擇，才能走上轉型之路。他強調，針對與北韓展開進一步對話，美國和南韓秉持的立場是連貫的。

美國當局採取大動作聲明，也讓北韓威脅不證自明。

(中時電子報)