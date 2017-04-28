盼年輕人加入長照人力 衛服部承諾月薪32k

位於台南的樹河社會福利基金會，工作者平均年齡僅28歲，冠全台最年輕。（鄭郁蓁攝）

台灣人口老化情況嚴重，2026年將正式邁入超高齡社會，長照人力需求孔急，衛服部社家署舉辦北中南長照徵才博覽會，共開出1.2萬個職缺缺口，可望大專校院老服、照護等相關科系大學生，畢業後能率先投入長照人力，衛服部並承諾，將提高長照人員薪資達3.2萬元月薪，並針對不同服務對象提高加給達3.5萬元，盼吸引年輕人力。

衛服部統計，國內開設老人、照護相關的大專校院科系有45校，約65個科系，每年畢業生達4700人，但其中僅一成三畢業後投入相關產業。台北場徵才博覽會今率先登場，共80多個長照服務機構徵才。

衛服部政務次長呂寶靜表示，一直以來投入長照事業多為中年二次就業婦女，而蔡英文就任時曾表示「要推長照，就像蓋房，蓋得穩固才能長久」，因此衛服部將祭出提高薪資、增加留任率，同時加強和教育部產學合作，讓相關科系學生願意留下，同時勞動部也能培訓人力，地方政府加強自訓自用等，多管齊家補足缺口。

林萬億出席博覽會也致詞表示，自己十年前就提出長照的規畫，後來沒有完成，「對長照棄養，我覺得很抱歉」，但現在該讓年輕人貢獻所學，未來也將把「照管員」，改稱「照管師」提升照護專業形象。

工作人員平均年齡只有28歲，號稱國內「最年輕」的長照機構的樹河社福基金會開出社工人員大學畢業起薪28K到35K，護理人員起薪38K到48K，照護人員日照最高32K、機構式最高40K。

主任蔡佳澐表示，機構長期和嘉藥、華醫、長榮、崇仁等學校和坐，學生來當志工或實習了解工作內容後，多願意留下。因機構願意提供年輕人高薪資，好福利，大專實習有留任津貼2千，住遠些的有住宿津貼，加上團隊因為年輕化，彼此激勵活動創意，多願意留下。

嘉藥畢業的中龍已在機構擔任照護員八年，因是家中長子，父母認為好不容易拉拔到大學，卻要去給人「把屎把尿」，因此屢次反對，但阿龍說自己喜歡照護老人，每次他休假就有老人「哭著找阿龍」，讓他覺得很有成就感。另一名24歲的蔡沛恩則擔任活動組員，她說每天都會設計卡拉OK、套圈圈、賓果等團康遊戲陪伴長輩，自己看到老人家的笑容也覺得被感染，她說當初因為看準高齡化社會，老年人口變多，一定不會失業，因此連父母都很支持。

(中時)