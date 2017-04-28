520年改抗爭 教育部：確定更換2國中會考場地
反年金改革團體揚言在520上街抗議，但適逢國中會考，教育部臨時變更陳抗熱區的成功高中和北一女中考場，遭年改團體批評是「栽贓」，要教育部拿出擔當，回復原考場。教育部長潘文忠表示，集會遊行可能造成噪音干擾或是交通不便，都會讓考生感到緊張，因此確定會更換考場，讓考生和家長安心。
國中會考訂於5月20日、21日舉行，但反年改團體醞釀走上凱道抗議，鄰近考場可能受到噪音干擾、進出動線受影響，教育部日前宣布更換北一女中和成功高中2處考場，更改到建中和師大附中考場。
但反年改的教師團體全教產今發出聲明，呼籲教育部「拿出擔當」，立即回復考場，並批評變更考場的舉動，是將軍公教團體打成只為自己利益、不顧學生權益的人，「這種栽贓手段，難道是教育部應有的行為？」
對此，教育部長潘文忠表示，考區調整是「很難且不得不」的決定，但考量到考生應考時需要平靜，集會遊行造成任何噪音干擾或是交通不便，都會讓考生緊張，因此不管520的集會如何進行，都不應讓考生擔這個心，確定會更換考場。
潘文忠說，陳抗活動若造成一位考生因交通問題晚到考場，或是一位考生受到噪音干擾，都是不樂見的狀況，畢竟考生準備了3年，因此呼籲大家應共同愛護學生，從體諒角度看待此事。
(中時)
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