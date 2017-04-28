MLB》雷神、古巴飛彈掛傷號 大都會拉緊報

塞斯佩迪斯(左)比賽拉傷左大腿退場表情痛苦。（美聯社）

大都會隊屋漏偏逢連夜雨，先是王牌「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）手臂疲勞無法舉起，臨時拉下先發接受MRI(核磁共振)檢查，「古巴飛彈」塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)又在比賽拉傷左大腿進10天傷兵名單，對近10場輸9場的大都會無疑雪上加霜。

先前投到指甲斷裂，大都會強投辛德加26日牛棚練投時又出狀況，疑似二頭肌腱發炎，28日對勇士一役賽前投打練習再度出現不適，球隊決定將他拉下先發，緊急推派哈維(Matt Harvey)救火。

大都會強投辛德加手臂不適臨時拉下先發。（美聯社資料照）

教頭柯林斯(Terry Collin)表示，雖然辛德加認為自己能投，但球隊不能再冒任何風險，「他是我們很重要的一塊拼圖，尤其是發生在肩膀或會影響他投球的部位，我們都必須謹慎處理，一切靜待檢查結果出爐。」辛德加若無大礙，預計31日登板迎戰國民隊。

辛德加則說，「在我看來傷勢不嚴重，但傷勢惡化不是我們樂見的。我也會在周日重返投手丘。」禍不單行，強打塞斯佩迪斯28日4局下擊出2壘打，跑壘時又拉傷左大腿，連走下場都有困難，球隊最終5比7吞敗賠了夫人又折兵。

比起辛德加，塞斯佩迪斯情況顯得更不樂觀，他4月起就因大腿傷勢打打停停，如今又嚴重拉傷，連教頭柯林斯都說，「就我看來，我不知道有沒有人能在退場都難的情況下，10天內就復出。」塞斯佩迪斯2016年就曾因股四頭肌受傷缺戰30場，如今他的缺席又將重傷大都會隊中心打線。

(中時電子報)