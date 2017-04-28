老是腳趾發麻？ 小心是神經受傷造成

若腳趾發麻狀況一直持續，要當心是神經受傷所造成。(圖/達志影像/Shutterstock)

上班族在辦公室午睡時，常會因姿勢不正確造成手或腳發麻，發麻情況多半在活動後就能改善，但若腳趾發麻狀況一直持續，要當心是神經受傷所造成的，就醫治療才能對症下藥。

依據健康醫療網，衛福部桃園醫師復健科主任葉圜叡醫師表示，最常見的為神經受傷而導致腳發麻，負責支配腳趾頭的是第一、第二趾神經，此神經是由腰部經過腰椎、大腿、小腿到腳踝，一路走到腳趾，在這些部位中，只要有受傷，就有可能神經被壓迫受損，也間接導致腳趾發麻，想要治療腳麻，就必需先找到是哪裡神經被壓迫。

葉圜叡醫師指出，找到受傷位置後，可以攝取維生素B幫助神經修護，確定是否持續神經壓迫並針對壓迫處治療，如果是慢性扭拉傷或是韌帶鬆弛，由於是軟組織部位，因此需要慢慢復健，但神經受傷就必須要積極治療，以免肌肉萎縮。

如果因腳踝扭傷腫脹而壓迫到神經，葉圜叡醫師說明可以注射消炎藥使腫脹消腫，就不會再壓迫神經，或是使用神經解套注射，先以超音波檢視是否軟組織壓迫到神經，再注射5%糖水將神經撐開，就可以紓解腳麻症狀。

但若是腰椎滑脫、臀部肌肉壓到神經，或小腿骨折使神經受損，葉圜叡醫師表示依腳麻嚴重程度，而有不同的治療方式，症狀輕微，可以利用復健來改善，若復健成效不佳，可以打消炎藥，但如果情狀嚴重，則就必須透過手術來治療。

(中時電子報)