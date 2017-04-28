為毒蟲施打牛奶針致死 醫師業務過失致死罪起訴
台中市大里區育德診所醫師林育德，涉嫌於前年替毒蟲施打俗稱「牛奶針」的四級管制毒品「普洛福」麻醉劑，其中2人在林男為其施打後死亡，1人是在診所內自行施打後死亡；林男單純販售「牛奶針」給7名毒蟲解毒癮。台中地檢署偵結，依業務過失致死等罪嫌起訴。
外傳美國流行天王麥可傑克森因施打牛奶針而暴斃，台灣在2015年8月改列普洛福為4級毒品。
海洛因成癮者林姓男子，於2015年6月到林育德診所看診後，林育德未進行評估，直接為他施打牛奶針，卻在病床上睡著後停止呼吸，送醫後死亡。
同年9月，藥物濫用成癮的廖姓患者前往看診，表明服用安眠藥、糖尿病藥物後還是睡不著，林育德未評估、逕自出售3組牛奶針，廖男自行在診所內施打後，因突然停止呼吸被送醫，3天後死亡。醫審會認定兩起案件都是因混合多種毒品致死。
另一邱姓病患，也在林育德診所，由其施打牛奶針後死亡，該案還在醫審會審議中，檢方另案偵辦。
林男原在太平執業，在出現第3名暴斃者後，擔心引起檢調注意，去年4月將診所遷移至大里，檢警前往查緝時，發現林男正在為一名第2次施打牛奶針的毒蟲打針。
林男辯稱，他有醫師執照、且可使用管制藥品，並不知道牛奶針已被列為4級毒品；後又坦承，從去年初迄今已為患者施打牛奶針1年多，每天上門的毒品人口約10人，但大多施打2組以上；他說，玩股票欠債7千多萬元，在其他毒蟲慫恿下，偶而會自己施打，他誤認打多少都不會有事，沒想到普洛福會有累積效果。
檢方調查，林育德從2014年起，就以進價150元、一組牛奶針400元價格出售給毒蟲解癮，查出有7名患者沒有就診，直接到育德診所直接買牛奶針，與販毒行為無異，因而依毒品為害防制條例、業務過失致死罪嫌起訴林育德。
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(中時)
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