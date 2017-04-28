MLB》打到停不下來！國民單局灌11分痛宰洛磯

國民打線大爆發，狂掃19安進帳16分痛電洛磯。(美聯社)

棒球賽得分不易，單一球隊單場得超過10分，相對少見，單局得10分以上更是難上加難，不過一旦到被稱為「打者天堂」的洛磯主場庫爾斯球場(Coors Field)，一切都有可能！國民28日對戰洛磯一役火力大爆發，先發9人全員安打，更在7上狂灌11分，連同3轟在內，敲19支安打進帳16分，16比5痛宰洛磯，斬獲3連勝。

洛磯上一戰投手群崩盤，全場被敲11安、失11分輸給國民，還被國民的騰納(Trea Turner)打出完全打擊。此役他們推出3連勝的桑薩提拉(Antonio Senzatela)掛帥，他卻也遭國民狙擊，投出7局挨7安、失4分的本季最慘一役，「我試圖保持侵略性，但我無法控制好速球跟變化球，只能努力去拚。」

不過洛磯前6局僅落後2分，但7上讓國民吃下超級大局，使他們9下攻回3分仍吞敗。當時國民由開路先鋒伊頓(Adam Eaton)二壘安打領頭，連同哈波(Bryce Harper)的3分炮在內，單局敲出8安，整整打一輪攻進11分，徹底打趴洛磯，洛磯總教練布拉克(Bud Black)也無奈，「用各種方式都無法解決打者，他們不斷的打，總能找到漏洞。」

洛磯主場有利打者，是眾所皆知的事實，此役國民先發G.岡札勒斯(Gio Gonzalez)面對在主場前6戰平均可得8.3分的洛磯打者，首局被艾瑞納多(Nolan Arenado)轟陽春彈，還局局被站上壘包，但卻能總能降低傷害，最後繳出6.2局失2分、5次三振的好投，率領國民奪勝。

「岡札雷茲投了場好球，尤其是在這個球場。」岡札雷茲此役雖被打7支安打，但能適時製造雙殺、持續保持球質，讓國民總教練貝克(Dusty Baker)為之讚賞，他認為岡札雷茲在位處高處、濕度高的洛磯主場，投出不錯的變化球，相當了不起，「他自己也敲1支安打，還貢獻2分打點，今天是屬於他的日子！」

(中時電子報)