沿台鐵西部幹線作案 慣竊全台偷透透

成姓慣竊（右一）習慣搭火車全台跑透透犯案，雖然戴帽子遮眼，仍被監視器錄下身影。（柯宗緯翻攝）

警方循線追到慣竊家中，起出大批贓款、贓物。（柯宗緯翻攝）

超狂慣竊，竟沿著台鐵西部幹線犯案！39歲成姓男子因案遭通緝4年，藏匿彰化租屋處，搭火車全台偷透透，到當地再偷腳踏車代步，潛入透天厝民宅。

左營分局警方獲報追查，發現該名男子光是18日當天在左營地區就犯下7起案件，得手約1萬多元，警方抽絲剝繭循線追到彰化落腳處，27日依加重竊盜罪送辦。

(中時)