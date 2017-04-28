近半世紀未見 安南國小校友開同學會不忘回饋母校

雲林縣東勢鄉安南國小第26屆丙班畢業43年，首開同學會。（許素惠翻攝）

安南國小校友許誌斌（右）代表捐款給母校，校長許芳然代表接受。（許素惠翻攝）

雲林縣東勢鄉安南國小第26屆丙班畢業校友，畢業至今43年，同學們多年未曾見面，在該校70週年校慶前夕，由曾經擔任家長會長的許誌斌召集召開同學會，會後不忘回饋母校，將活動剩餘萬餘經費捐給母校。

同學會共有30幾人出席，43年未曾見面的同學，大家都是阿公、阿嬤級了，面貌、身材已不復兒時的記憶，許誌斌貼心的幫大家準備了識別證，大家逐一自我介紹，閒話家常，無所不談，聊聊兒時趣事、求學過程、家庭、工作狀況…等，相談甚歡。

同學會結束後，他們決議將活動剩餘經費1萬元，許誌斌代表捐給學校作為辦理教育活動之用。許誌斌強調，金額雖然不多，卻代表他們對母校的一點心意。

(中時)