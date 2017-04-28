胡歌出國念書又中彈 狗仔爆：有「情況」了

胡歌上月出國念書。（圖／中時資料照片）

卓偉稱胡歌有「情況」。（圖／取自中國第一狗仔卓偉微博；新浪娛樂）

演出《瑯琊榜》而被台灣觀眾熟知的大陸男星胡歌，上月4日抵達美國舊金山機場，展開約1到2年的出國進修行程，先前網曝他近來回歸當學生的樣貌，可見他剃了平頭、帶粗框眼鏡、蓄鬍，看來對學生身分相當自得，近日有網友提問「大陸第一狗仔」卓偉有關胡歌近況，沒想到他竟暗示回應：「有『情況』了」。

今(28日)上午，網友問「大陸第一狗仔」卓偉說：「卓偉老師，最近有『胡歌』的情況嗎？」沒想到卓偉不到一小時內就火速回應：「據悉胡歌真有『情況』了」，還特別將情況二字加上引號，留下無限遐想，其他網友則說：「引號到底什麼意思」、「胡歌在好好讀書，最大情況就是快放暑假了，謝謝」。

然而胡歌先前剛出國不久，就遭有心人士爆料胡歌這次遠行是「為愛而讀」，逼的胡歌所屬唐人總裁蔡藝儂出面澄清：「熟悉他的朋友都知道他唸書與任何人沒有半點關係。」斥傳言「莫名其妙」，呼籲粉絲給胡歌私人空間，這回再莫名中彈，事實為何？還需等公司進一步回應。

(中時電子報)