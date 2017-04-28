嘉義家扶中心快閃宣揚保護兒童
嘉義家扶中心今天上午在於檜意森活村年輪廣場前舉行「428兒童保護日家扶快閃活動」，社工及義工們穿上象徵充滿守護孩子熱情的紅色T恤，快閃宣導，籲請社會大眾共同保護孩子，讓他們都能在被愛中長大。
嘉義家扶中心指出，根據衛福部去年統計全台共通報1萬516人次兒虐事件，其中，「身體虐待」與「不當管教」分占第1、2名，顯示普遍缺乏親職教育知識。
428兒童保護日，家扶基金會發起「LOVE HUGS護童擁抱」運動，嘉義家扶於20至27日在臉書串聯，邀請民眾PO出擁抱照，展現愛的力量，獲得嘉義市涂醒哲市長響應。
嘉義家扶今天到檜意森活村舉辦紅衣快閃活動，社工、義工帶動唱「愛很大」，籲請家長兒童保護，多多擁抱孩子，讓孩子感受安全與愛，分享彼此的溫暖。
(中時)
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