宜蘭今年首場大型就博會 明天登場

今年宜蘭地區首場大型的職訓暨就業博覽會，明天將在宜蘭大學舉行。（李忠一攝）

勞動力發展署北基宜花金馬分署明天（29日）上午10時至下午2時，在宜蘭大學舉辦今年宜蘭地區首場大型的職訓暨就業博覽會，共邀集72家廠商、釋出2200多個職缺讓民眾求職面試，其中還有飯店業徵求休閒部經理一職，薪資上看54K。

勞動力發展署指出，此次徵才活動廣邀北北基及宜蘭地區廠商參與徵才，包括台灣半導體、中美矽晶、台灣玻璃、景碩科技、集盛實業、薛長興工業、寒舍餐旅…等企業；製造業職缺占44%、住宿及餐飲業占41%、批發及零售業占8%，薪水30K以上職缺占3成，力麗威斯汀酒店開出薪資54K徵求休閒部經理一職，葛瑪蘭客運、米塔食品、台泥也都開出待遇40K以上的職缺。

明天舉辦的就博會採全區履歷e化，求職者在場內e化區登錄履歷後，可直接傳送給廠商，免備書面履歷即可面試。此外，活動整合了職業訓練、技能檢定、就業服務、創業諮詢等4合1服務。

(中時)