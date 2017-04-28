教師台閩介聘但書被刪 全教總批教部罔顧人倫慘狀

「我要一個完整的家庭！」在台中市服務的黃老師哭訴，先生為照顧身體不好的婆婆在高雄，她獨自一人帶著小孩在台中租屋，原想說再撐一下就調回高雄的學校服務，未料教育部今年突然改變介聘規定，讓她希望落空。全國教師總工會今天赴教育部前抗議，痛批教育部刪除介聘規定，罔顧人倫慘狀。

黃老師說，她與先生分隔兩地獨自照顧兩歲女兒，孩子常看著爸爸的視訊流淚，現在好不容易找好了介聘學校，終於有機會介聘回高雄，一家團圓，但台閩介聘的「但書」卻無預警被刪除，讓她直言「我們盡心照顧學校的孩子，為何想盡心照顧自己的孩子卻這麼困難？」

在新北市國小服務的飯范老師說，先生在新竹工作，原本她每天通車3小時往返，但身體實在吃不消，她不解，為何國家要逼迫她無法介聘回新竹，一個人帶著女兒過著「偽單親」的日子。

全教總理事長張旭政表示，每年5月的介聘是許多老師返鄉服務、維繫家庭的途徑，許多老師為了返鄉服務，早早尋覓好可以互調的老師，但今年教育部卻突然刪除台閩介聘的「但書」，造成許多已安排好介聘調動的教師無法申請。

張旭政說，有的老師介聘是為了癌末的丈夫，有的是為了照顧孩子，避免夫離子散，有的是為了照顧重病的老母親，善盡孝道，無預警刪除介聘但書根本是罔顧教師人倫需求的作法，全教總要求教育部應立即發文要求台閩介聘委員會重新召開，若委員會仍然拒絕回覆但書，教育部應該廢除無血無淚的委員會。

有教師在網路上發起連署，短時間內已經獲得4000多人聲援，教育部國教署組長武曉霞表示，昨天各縣市開會討論確定介聘的規則，教育部將盡力協調看看明年是否可回復介聘的但書規定；教育部長潘文忠也承諾，未來若規定有所變動，會儘早公佈。

(中時)