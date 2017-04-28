吳敦義：台美總統能通電話不是壞事

吳敦義上午到中壢爭取黨員認同。（楊明峰攝）

前副總統吳敦義28日上午赴桃園市中壢區仁祥里集會，被問到蔡英文總統想跟美國總統川普通電話遭拒時說，「如果作為中華民國總統，能跟美國總統通電話，也不是壞事！」，若能跟大陸維持和平穩定發展，又能跟美國繼續保持密切良好的關係，對於其他的國家，也能和平、友善地相處，我覺得是好事。

國民黨副主席詹啟賢28日在桃園市楊梅區農會演講長照議題表示，預估5年後失智、失能長者達100萬人，政府編列1百多億元，分給這些人，平均1人1天才88元，包括照護、生活、吃飯，精算過1年年1千億，認為錢必須從保險而來，建議可發展地產長照基金，由民間企業經營，才能長久。

(中時)