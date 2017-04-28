國泰航空Betsy Beer備受歡迎 推廣至更多航線
國泰航空宣布將擴大Betsy Beer的推廣航線，在未來數月，乘客可分別於往來香港及歐洲、加拿大、美國、日本、紐西蘭及特拉維夫的航班上享用這枝專為35,000呎高空而創製的高品質手工啤酒。
Betsy Beer以國泰首架投入服務並於40及50年代運作區內航線的DC-3型號客機「Betsy」命名，並率先於3月至4月期間在往來香港及英國（包括倫敦希斯路機場、倫敦蓋特威克機場及曼徹斯特）的航班上供應，而在4月亦於澳洲航線推出。
Betsy Beer自推出以來一直備受國泰乘客喜愛，這支與香港啤酒攜手合作創製的手工啤酒，將分別於5月至6月期間在往來歐洲各航點 (英國除外）；7至8月期間往來加拿大及美國；9至10月期間往來日本；及11至12月期間往來紐西蘭及特拉維夫的頭等及商務客艙上供應。
除了特定的國泰航班，Betsy Beer亦會在香港指定的餐廳及酒吧供應，包括Kowloon Taproom, Zhang Men Craft Brewery, The Globe, Coedo Taproom and Corner Stop Bar & Cafe，售完即止。Betsy Beer亦會於Deli Delight - deli-delight.com - 網上獨家發售。
此外，所有透過國泰網站 - cathaypacific.com - 預訂機票的乘客，於5月15日至6月30日期間，只要在香港國際機場離境大堂的PizzaExpress分店惠顧特選菜單上任何一款前菜或薄餅，即可免費享用Betsy Beer一支。乘客在下單時須出示其網上預訂機票的證明（預訂機票網頁截圖或電郵確認信）。
國泰航空市務及常客計劃總經理黎敦柱表示：「我們非常重視客人的意見，而他們向我們表達的信息非常明確，就是希望在更多的航班上享受到Betsy Beer，我們亦很高興去滿足他們的要求。」
「Betsy Beer自推出以來一直備受歡迎，因此我們很樂意延長推廣。Betsy Beer是一款為旅客精心創製的啤酒，引證我們以客為尊令乘客在旅程中盡享寫意翱翔的最佳例子。」
針對飛行時高空環境及機艙氣壓對乘客味覺敏感度的影響，Betsy Beer以來自香港及英國的地道材料釀製，當中材料的香味及碳酸化的效果能刺激味蕾，在高空環境以至地面依然能保持具層次的口感，滿足乘客味覺享受。
啤酒加入了龍眼變得更獨特，清甜的龍眼果香讓啤酒更圓潤豐厚，在釀製過程中更揉合適量香港新界出品的地道蜂蜜，令啤酒於飲用時透出淡淡令人愉悅的花香，提升口感，加上一種英國手工啤酒的傳統選材富格爾啤酒花，使啤酒的味道層次更豐富。
更多有關Betsy Beer的資訊，可瀏覽betsybeer網站。
(工商)
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