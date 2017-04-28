部署薩德斥資10億美元 川普向南韓要錢
路透社28日報導，薩德系統目前正在南韓部署，以防禦北韓可能的飛彈威脅。川普表示，薩德系統將斥資約10億美元，並質疑為何美國要為了它付錢，稱「由南韓方付費才是適當的」。
南韓國防部當天表示，關於美國總統川普希望由韓國方面承擔駐韓美軍部署「薩德」的費用的採訪和言論，韓方再次重申「薩德」部署費用要美國承擔的基本立場。
韓聯社報導，南韓國防部回應，據《駐韓美軍地位協定》，應由韓政府提供部署用地、基礎設施等，而布設並使用「薩德」系統所需經費應由美方承擔，韓方的這一基本立場沒有變化。
(旺報)
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