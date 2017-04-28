3歲小女孩騎學步車離家1公里 急哭媽媽

3歲小女孩騎著學步車迷失，急哭了媽媽，幸警協助，讓母女團圓。（許素惠翻攝）

虎尾東屯社區昨晚7點一年約3歲小女孩騎著學步車，邊騎邊哭著要找媽媽，東屯派出所員警獲報前往，帶著小女孩到處找媽媽，附近卻都沒人認識小女孩，員警鍥而不捨繼續找，終於在離發現地約1公里處，見一名年輕小姐慌慌張張攔下警方巡邏車、稱其女兒在庭院前騎學步車走失了，內心非常著急，攔下巡邏車要向警方報案。當發現女兒已在巡邏車內時，婦人哭紅雙眼連向警察先生說了多次謝謝。

(中時)