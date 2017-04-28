花蓮台9線兩車追撞 4名陸客挫傷

車載4名陸客的轎車，行駛台9線179.6公里欲左轉進入崇德海濱，遭後方閃避不及車輛撞上，整車衝入農田，所幸並未造成嚴重傷亡。（張祈翻攝）

駕駛黑色車輛的黃姓駕駛，因閃避不及撞上前方白色車輛。（張祈翻攝）

花蓮縣台9線179.6公里今早發生車輛追撞意外，梁姓駕駛車載4名陸客，由北往南方向，欲左轉進入崇德海濱，後方黑色車輛閃避不及，車頭直接撞上前方車輛左側車體，因撞擊力道過大，梁姓駕駛一行人車體衝入農田內。新城警方指出，兩車駕駛皆無酒駕，乘客4人受到輕微挫傷，送往慈濟醫院後並無大礙。

(中時)