關懷偏鄉教育 張榮發基金會捐偏校電腦設備

張榮發基金會鍾德美執行長(左2)捐贈投影機，由雲林縣教育處孫綿凰副處長(右2)、四湖國中凌清德校長(左1)及口湖國中陳勝雄校長(右1)代表接受。（許素惠翻攝）

張榮發基金會鍾德美執行長(左7)、雲林縣教育處孫綿凰副處長(右6)、四湖國中凌清德校長(右5)及口湖國中陳勝雄校長(左6)一同與四湖及口國中師生合影。（許素惠翻攝）

張榮發基金會上午捐贈10台單槍投影機，及10組100吋投影布幕予雲林縣四湖及口湖國中，雲林縣教育處副處長孫綿凰與兩校長凌清德、陳勝雄感謝該基金會關懷偏鄉教育。

孫綿凰表示，縣府雖已於校園新建構光纖及無線網路，但因相關經費有限，非常感謝張榮發基金會協助最後一哩路，讓偏鄉學校順利汰換老舊投影設備。

張榮發基金會執行長鍾德美指出：數位學習已是教育新趨勢，資訊科技設備更是不可或缺的工具，但偏鄉學校資源缺乏、老舊，容易陷入學習的弱勢循環，希望透過設備建置，讓大家的學習不再受限，老師也能因材施教，翻轉孩子的未來。

(中時)