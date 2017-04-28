關懷偏鄉教育 張榮發基金會捐偏校電腦設備
張榮發基金會上午捐贈10台單槍投影機，及10組100吋投影布幕予雲林縣四湖及口湖國中，雲林縣教育處副處長孫綿凰與兩校長凌清德、陳勝雄感謝該基金會關懷偏鄉教育。
孫綿凰表示，縣府雖已於校園新建構光纖及無線網路，但因相關經費有限，非常感謝張榮發基金會協助最後一哩路，讓偏鄉學校順利汰換老舊投影設備。
張榮發基金會執行長鍾德美指出：數位學習已是教育新趨勢，資訊科技設備更是不可或缺的工具，但偏鄉學校資源缺乏、老舊，容易陷入學習的弱勢循環，希望透過設備建置，讓大家的學習不再受限，老師也能因材施教，翻轉孩子的未來。
(中時)
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