大腕男星遭傳誘姦鹿晗粉絲 公司斥：炒作
曾揭露不少明星八卦的大陸媒體《全明星探》昨(27日)爆料稱：「一名和L姓小鮮肉合作過盜墓戲的男星，數次誘騙L姓小鮮肉的粉絲，並逼對方付出肉體代價」，消息傳開，許多網友狂猜這名誘姦男星是44歲大腕演員王景春，而王景春所屬公司也發出聲明火速闢謠，斥責說：「該誹謗無事實根據，純屬虛假、惡意炒作。」
曾演出電影《白日焰火》、《警察日記》的王景春，是大陸實力派大腕男星，曾榮獲第26屆東京國際電影節影帝獎項，2015年奪下中國電影表演藝術學會金鳳凰獎學會獎。昨《全明星探》爆料稱有名曾和鹿晗合作過盜墓戲的男星，趁女粉絲來探班鹿晗時主動獻計、靠近鹿晗，最後誘騙粉絲獻身，使許多網友紛紛猜測該男星就是曾和鹿晗合作《盜墓筆記》的王景春。
對外界傳言，王景春公司昨發聲明駁斥，指出該誹謗無任何事實根據，嗆爆料媒體「該平台發布捏造事實虛假誹謗的行為及有關新聞媒體的轉載已產生極為惡劣的影響並嚴重侵犯王景春先生的名譽權與姓名權」，澄清王景春一向社會形象良好，公司將透過法律途徑捍衛他的清白，也希望後續散播者能停止，「我司亦將堅決通過法律途徑捍衛王景春先生的合法權益。」
(中時電子報)
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