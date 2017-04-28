麥寮消防分隊廳舍落成 舞獅慶賀

麥寮消防分隊上午落成，打火弟兄一起祝禱風調雨順，無災。（許素惠翻攝）

舞獅慶賀消防新廳舍落成啟用。（許素惠翻攝）

雲林縣副議長蘇俊豪、縣長李進勇（右三、四）剪綵。（許素惠翻攝）

雲林縣消防局第三大隊麥寮分隊原有消防分隊廳舍狹窄不敷使用改建，上午落成啟用，3層樓建築不但可容納7輛各式救災車輛，還可提供消防人員及義消團體優質服勤環境。

雲林縣長李進勇、副議長蘇俊豪等人參加落成剪綵，李進勇表示，麥寮消防分隊廳舍土地及經費得來不易，希望消防救災單位能善加利用，並克盡職責守護民眾生命財產安全。

雲林縣消防局長戴天星感謝縣府由2013至2015年度分3年編列預算3300萬元，及爭取麥寮鄉泰順段58地號作為廳舍用地(基地面積1,693平方公尺；建築面積1,114平方公尺)，讓打火弟兄有好的服勤環境。

(中時)