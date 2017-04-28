投資「四知堂」餐廳被除名 許雅鈞、劉本謙獲賠

藝人小S丈夫許雅鈞，和知名女裝品牌依洛國際（iRoo）創辦人劉本謙，3年前一起出資，與陳超文投資開設「四知堂」餐廳，但陳在廳開張後，未提供公司帳冊供查核，2人要求返還資金、結束合作關係，才發現陳超文涉嫌偽簽許和劉的退股轉讓同意書，以姓名權遭不法侵害憤而提告並求償。案經台北地方法院審理後，法官判決陳超文各賠許、劉15萬元。

許雅鈞2人提告指出，2014年1月間，曾是唱片設計師的陳超文，向2人籌資設立100 萬元的四知堂公司，在北大安區開設「四知堂TUA攤」的四知堂公司餐廳，並承諾2人各占有四知堂公司30％股權，並登記原告二人為公司股東。

但四知堂餐廳開張後，陳卻未提供公司相關帳冊給2人查核，遂要求退股、結束合作關係。沒想到，陳超文為另覓金主承接2人出資額，在2015年4 月1 日在餐廳內，偽簽2人二人的姓名在四知堂公司股東同意書上，表示2人分別轉讓出資額給陳，及不知情的四知堂公司員工承受。

案經許雅鈞2人提告，陳超文一審被依偽造文書罪判刑10月，目前上訴二審中。2人並以陳的偽造文書冒簽名不法行為，姓名權被不法侵害而成為社會話題，造成精神痛苦且情節重大的理由，依民法侵權關係，請求陳賠償非財產上損害各100萬元。

法官審理認為，本案發生後，因劉本謙為兩岸知名女裝品牌iROO創辦人、許雅鈞為知名藝人小S 之夫等特殊身分，遭媒體大肆報導2人投資遭除名的負面新聞，致使2人除受相當財產損失，更因媒體大肆報導，無端成為社會話題，不勝其擾，可說損害姓名權情節重大。惟審酌陳的財力後，判決共賠償2人30萬元。

(中時)