黑橋牌續推養生粽 預期銷售量可再成長1倍

端午佳節將至，黑橋牌看準市場養生新商機，繼去年推出大受好評的「寶石紅藜粽」後，今年續推新品「黃金薑黃粽」。黑橋牌行銷部副理林欣蓉表示，去年推出首款健康減負擔的「寶石紅藜粽」，銷售表現亮眼，單品銷售量佔整體粽量的15%，今年續推養生「黃金薑黃粽」，預期今年兩支養生粽的銷售量可再成長1倍。

對於不少人來說，粽子雖然美味，但因大多是以糯米製成，且內餡多半重油、重鹹，吃多了會有對腸胃造成負擔的疑慮，尤其是長輩和小孩，比較容易有消化不良、腹脹的情況發生。

黑橋牌觀察到多數人吃粽的困擾，今年推出健康養生粽新品「黃金薑黃粽」，以熱門養生食材「薑黃」入粽，並使用天然植物油炒焙，食材上以栗子取代膽固醇較高的鹹蛋黃，搭配香菇、蓮子等富含膳食纖維又低熱量的配料，不僅吃起來口感清爽，更能降低對腸胃的負擔。

林欣蓉表示，黑橋牌60年來一直以「用好心腸做好香腸」的心意服務每一位顧客，因為黑橋牌的粽子始終堅持手工製作，從粽葉經高溫漂洗，去除雜質，再以人工逐片擦洗篩選，為講求Q彈有勁的口感，嚴選台灣在地長糯米，包裹的每種餡料也須經過嚴格篩選、人工炒製，如此講究每個步驟，才能產出一顆顆遵循古法，以「一繩二葉」綁製的黑橋牌手包粽。

林欣蓉表示，近年來觀察到黑橋牌「減鈉肉酥、減鈉肉乾」銷量逐年成長，看出消費者養生意識抬頭，黑橋牌特別結合養生食材，在去年端午推出首款健康減負擔的「寶石紅藜粽」，銷售表現相當亮眼，單品銷售量佔整體粽量的15%；今年續推養生「黃金薑黃粽」，預期今年兩支養生粽的銷售量可再成長1倍。

(工商)