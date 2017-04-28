豬隊友！男持槍討債 誤射同車後座女同夥

坐在後座也中槍！高姓男子於2016年1月30日夥同劉男等3名友人，駕車前往新莊區討債，途中坐在副駕駛座的高男拿出改造手槍把玩，沒想到一時擦槍走火，竟然射中坐在駕駛座後方的李女，造成李女右小腿開放性骨折，高男等人將李女送醫後，隨即鳥獸散，後警方調閱監視器循線逮捕。

新北地院依非法寄藏彈藥、持有槍枝及過失傷害等罪，分判高男、劉男各4年、3年4個月徒刑，得易科罰金。

(中時)