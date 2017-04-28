以冥王星除名為靈感 李晏如短片喻人生無常變動

日前獲得MOD微電影金片子創作大賽首獎的短片《冥王星圖》，以冥王星被除名比喻關係的交錯與人生未知和無常。（李晏如提供）

2006年8月，冥王星被國際天文學會從太陽系行星中除名，許多人從小到大認識的九大行星突然只剩下八個。「我從小就喜歡看星星，也是科幻迷，那時候我有一種很錯愕的感覺。」《冥王星圖》導演李晏如，在短短15分鐘的影片內以冥王星隱喻人際的交錯和生命的無常變動，日前在344部短片中脫穎而出，獲得MOD微電影金片子創作大賽社會組首獎。

35歲的女主角方寰，是一名對生活、工作和感情漸生倦怠的夜班護士。年輕護士喚她「方姐」，當其他人在護理站休息時嘻鬧，她往往沈默以對。但照顧的病患張放之伯伯常和她聊天，「人很奇怪，有些人認識一輩子也不親，有些人見不久，卻感覺認識了很久一樣。」

病重的張放之和方寰聊起離家出走30多年後不敢回去找的家人，寫了一封信想交代遺產。她循著地址送信，才發現人早已搬離。懷著疲憊和滿溢的情緒，方寰看見美國太空總署探測船「新視野號」越過冥王星的新聞，星座廣播也正解說著冥王星的意義，「占星學裡，冥王星象徵的，就是一條在毀滅與新生之間模糊的線。冥王星悄悄的交錯，然後離去了。」

「這不是一個好解釋的故事。」李晏如笑說，就連飾演女主角方寰的演員謝盈萱，都是看完成品後才流淚恍然大悟。「我想表達的是，人生有很多的際遇和變故，就像冥王星一樣。大如宇宙規則，小如人類情感，萬物的運作邏輯都是彼此映照的。」

2015年新視野號與冥王星交錯，從地球出發後九年終於拍下冥王星片刻的樣貌。對李晏如而言，這勾起了兒時對宇宙、星系的想像。「冥王星有一種邊緣者的象徵。這幾年正好身邊的人陸續經歷了生離死別，我自己又對這樣探索未知的東西有興趣。那時看到新聞，就有了這個故事的靈感。」

李晏如畢業自台大歷史系，曾任報社記者，後來赴英國念倫敦電影學院研究所，《冥王星圖》是她的畢業製作。因為是獨生女，從小沒有兄弟姊妹陪伴，她養成了透過想像自得其樂的習慣。「我平常不太講話，但腦袋裡有很多很多的故事。電影是最適合表達的方式。」

短片中解說著冥王星的星座廣播，則是請星座專家唐綺陽獻聲配音。鮮少人知道唐綺陽曾經是專業配音員。李晏如表示，「她太厲害了，只看了一次影片，就記得每個點該說話停頓和要表達的情緒。本來預留了三個小時，她半小時就完成了。」

(中時)