李振昌中繼1.2局無失分 連兩場出賽拿勝投

李振昌今面對大都會3A，中繼1.2局無失分拿下勝投。(本報資料照)

效力洛磯3A(阿布奎基同位素對)的旅美投手李振昌，今球隊與大都會3A(拉斯維加斯51區)交手，李振昌在第5局登板投球，共投1.2局沒有失分，隊友還在第6局逆轉戰局，終場以11比7擊敗對手，李振昌連兩場中繼拿下勝投。

李振昌此役在第5局2、3壘有人時兩隊平手時，登板接替先發投手，李振昌雖然被擊出安打，讓對手再攻下1分，但也成功抓下兩個出局數，避免失分繼續擴大。

第6局隊友展現火力單局擊出4支安打，一口氣攻下4分逆轉戰局，奠定勝基，下半局李振昌繼續上場投球，雖然被對手接連敲安，不過隨即製造滾地球，讓對方形成雙殺，化解失分危機。

此役李振昌，1.2局投球，共用19球，被擊出3支安打，投出1次保送沒有失分，自責分率降到1.59，也是繼24日對上水手3A中繼取勝後，今再度取得勝投，本季至今2勝0敗。

(中時電子報)