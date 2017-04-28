李振昌中繼1.2局無失分 連兩場出賽拿勝投
效力洛磯3A(阿布奎基同位素對)的旅美投手李振昌，今球隊與大都會3A(拉斯維加斯51區)交手，李振昌在第5局登板投球，共投1.2局沒有失分，隊友還在第6局逆轉戰局，終場以11比7擊敗對手，李振昌連兩場中繼拿下勝投。
李振昌此役在第5局2、3壘有人時兩隊平手時，登板接替先發投手，李振昌雖然被擊出安打，讓對手再攻下1分，但也成功抓下兩個出局數，避免失分繼續擴大。
第6局隊友展現火力單局擊出4支安打，一口氣攻下4分逆轉戰局，奠定勝基，下半局李振昌繼續上場投球，雖然被對手接連敲安，不過隨即製造滾地球，讓對方形成雙殺，化解失分危機。
此役李振昌，1.2局投球，共用19球，被擊出3支安打，投出1次保送沒有失分，自責分率降到1.59，也是繼24日對上水手3A中繼取勝後，今再度取得勝投，本季至今2勝0敗。
(中時電子報)
關鍵字：李振昌
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。