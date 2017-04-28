中市表揚模範勞工，擦鞋匠黃藤旺服務逾60年

台中市長林佳龍（左）今天表揚年資最長的模範勞工黃藤旺，12歲時就在台中火車站擔任擦鞋匠，服務超過60年。（盧金足攝）

台中市府今天（28日）舉辦「慶祝五一勞動節暨模範勞工表揚大會」，共124名模範勞工接受市長林佳龍表揚，其中56名年資達20年以上，年資最長的模範勞工黃藤旺，12歲時隻身搭車來台中「討生活」，在台中車站擔任擦鞋匠，服務逾60年，固定捐助慈光孤兒院、瑪利亞基金會等慈善團體，服務熱忱及行善美德令人感動。

「勞工是推動台灣經濟發展的無名英雄！」林佳龍表示，台中製造業興盛、勞工人口多，各行各業有不同的收入及風險，但對社會的貢獻都是一樣的，透過勞心勞力的付出，維持個人及家庭生活，是社會穩定及進步的最大力量，盼藉由表揚大會，讓更多人知道勞工對社會的貢獻，也能夠學習這樣的模範。

林佳龍說，市府推動各項勞動政策，維護勞工權益及提升福利，兼顧雇主永續經營及經濟發展，爭取勞動檢查處增加檢查員員額至68名，向勞動部爭取擴大勞動檢查授權範圍，降低職業災害發生率、保障勞工生命財產安全。

今年度並持續編列預算補助中市職業工會勞工健康檢查，以易發生職災及從事高風險工作的職業工會會員為優先補助對象，落實對基層勞工的健康照顧。

林佳龍強調，勞工朋友敬業的精神值得社會尊敬，市府為延續匠師文化、彰顯技職價值，表達對勞動精神及專業能力的肯定，去年首創舉辦「巧聖仙師文化祭」，魯班公獎選拔活動今年選拔職類更增加至11項，帶領民眾認識、尊重勞動價值及職場競爭力，使達人專長及技藝得以薪火相傳。

勞工局長黃荷婷表示，今年共有124名模範勞工接受表揚，其中共有事業單位推薦者25名、企業工會推薦者24名，職業工會推薦者75名，有從事於醫療服務、綜合研究發展服務、電子器材及電子設備批發、觀光旅館、不動產租賃等人士，都是各行各業的優秀楷模。

服務於全航汽車客運股份有限公司的駕駛員陳世堂，工作14多年間獲獎無數，曾獲公司多次評選為優良駕駛及市府表揚「台中市公車優良司機」；台中市水電裝置職業工會的王宏原及邱鴻霖，尼伯特颱風重創東台灣時，第一時間投入救災支援，也參加台中市總工會勞工志願服務人員，熱心投身公益。

任職於台中精機廠股份有限公司的童麗靜、台灣菸酒股份有限公司的李素菊、小磨坊國際貿易股份有限公司的劉久鍹、中華郵政工會台中分會的謝富江、台灣電力公司的石永賢等仁也都分別於工作上熱心負責，並投入志工等服務，為勞工模範表率。

(中時)