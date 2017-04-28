洪孟楷：蔡英文成川普認證的「麻煩製造者」
針對蔡英文表示「不排除與美國總統川普再次通話」，美國總統川普今日接受路透社專訪時表示不想在北京似乎出手幫忙約束北韓的時刻，為中國國家主席習近平製造問題，間接打臉蔡英文。對此，國民黨副主委洪孟楷則在臉書諷刺「蔡英文成了川普認證的『麻煩製造者』」。
洪孟楷說蔡英文接受訪問說不排除與美國總統再通電話，結果被「輕蔑拒絕」的態度回應。這不只是丟我國家的臉，更令人訝異，連美方也知道蔡英文在玩的兩面手法，只是製造麻煩、無助解決問題。蔡英文頓時成為川普認證的「麻煩製造者」！
洪孟楷指出，趕在520前夕蔡英文民調持續滑落，蔡英文是以為挽救低迷民調，又想故計重施，與川普再通熱線，藉以轉移國內陳抗不斷、兩岸冰點等問題；但與美方講電話可不只是「安安、你好、再聯絡」的聊天打屁，我國準備要與美方談什麼議題？是軍事採購？美豬入台？還是區域聯防？薩德部署？這些都是高度政治及敏感，不透過外交私下安排，而是以媒體放話，「證明蔡英文根本不想成事，只是丟話題、轉焦點，被美方打臉也只能說剛好。」
洪孟楷說川習會後重申一中，都未曾聽聞蔡英文總統有任何公開談話，當時就被提醒過度傾向任何一邊都無助台灣未來發展。川普當時與蔡英文的第一次熱線是否只是鋪陳他和習近平對話的籌碼？而執政黨絕對不能只是通個電話就沾沾自喜。川普獲得川習會豐收成果，如今看來，更是格外諷刺。
洪孟楷表示，蔡政府與大陸「為持現狀」破功、與美國的關係也逐漸冰點，走鋼索般的自以為左右逢源、最終只會左右為難、也只會左支右絀、兩頭空呀。
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書
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