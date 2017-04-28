汰舊換新 以色列再迎3架F-35戰機

以色列空軍麾下現役的F-35A戰機（圖左）與F-16戰機（圖右）。（圖/以色列空軍網站）

據以色列時報（Times of Israel）報導，去年向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司大舉訂購50架F-35A戰機（F-35 Lightning II）的以色列，繼去年底收到2架戰機交貨後，本週二再獲3架新機，由美軍飛官從駕駛飛抵以色列南部的空軍基地。積極進行空軍戰力汰舊換新的以色列，新加入的F-35A戰機，將逐漸取代於70年代服役至今的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-15戰機（F-15 Eagle），成為抵禦伊朗、敘利亞或執行攻擊任務的空中主要戰力，外媒認為，以色列首要假想目標，恐將是俄羅斯佈署於敘國境內的S-300導彈（S-300P）與鎧甲-S1飛彈（Pantsir-S1）系統。

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

以色列軍方日前再獲3架新型F-35A戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

Three new F-35 fighter jets land in Israel

未來以色列將於每年接收5至6架新型F-35戰機，成為中東地區唯一擁有並「被允許」使用F-35戰機的國家，讓以色列的空戰能力大幅領先鄰居，但相對地，為了鞏固國防武力，以色列也付出極高代價，引發不少民眾和在野黨的批評。以色列軍方表示，他們並不會使F-35戰機對巴勒斯坦轟炸，首要任務應會是黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah）和協助他們運送武器的敘利亞政府軍。

(中時電子報)