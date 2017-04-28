平胸有什麼好？周冬雨大方這樣說
25歲金馬影后周冬雨相當活潑直率，成為「男神收割機」的她，近日與金城武合作的電影《喜歡·你》在大陸上映，她除了勤跑宣傳外，昨(27日)也在網上回答網友提問，有人問她「平胸有什麼優勢？」她則妙答：「平胸沒什麼不好的，演戲的時候上山下海跳樓跳崖的沒什麼累贅，生活裡隨便買件小號衣服就能穿。」
昨網友問周冬雨平胸有什麼好？她直言：「喜歡你的人一定不是因為你的身材，喜歡的是你這個人」，更分享身為平胸女演員：「演戲的時候上山下海跳樓跳崖的沒什麼累贅，生活裡隨便買件小號衣服就能穿。」讓粉絲笑翻，封她為「耿直女」。
另又有粉絲問女明星的腳是不是構造特殊，不然怎麼能輕鬆駕馭10公分以上的高跟鞋？周冬雨則說：「我們也不想啊，都是工作所累生活所迫，不然每個人都比自己高十幾二十公分太酸爽了。」她近來人氣暴漲，被稱讚造型衣Q大躍進，對此她也不吝嗇分享說：「在同一個地方不能摔倒兩次嘛，首先要了解自己的優勢劣勢，我覺得短髮更好看就把長髮剪了，髮型對整體氣質駕馭服裝還是很重要的。」
此外，周冬雨透露自己變美心得，說站姿很重要，一定要「挺胸、收腹、腰桿挺直」，「加上高跟鞋，身材比例就出來了」，「多試一些不同的風格，了解自己適合的類型，多看看超模走秀穿衣拍照，總能潛移默化的影響自己」，細心體貼的回應讓粉絲看了直呼：「最率真的女明星。」
(中時電子報)
關鍵字：周冬雨
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