演唱照壯又Man！徐佳瑩自黑莽婦

徐佳瑩po出這自黑照。（圖／取自徐佳瑩微博）

「拉拉」徐佳瑩因為登《我是歌手》在大陸打開知名度，近來舉辦的演唱會更是場場爆滿，不過她今搞笑在網上貼出一張自己演唱會時的照片，不是美美入鏡，反而是看來有些Man的自黑照，徐佳瑩就自嘲自己就是「莽婦」！

徐佳瑩今天貼出一張自己先前演唱會上的照片，穿著粉色洋裝的她，卻因角度問題照片看來又壯又Man，她說自己看上去宛如「莽婦」，對於自己自黑的狀況，粉絲也笑稱「這表情一百分！」

(中時電子報)